صور.. محمود مسلم يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز فى الإعلام السياسى

جدة - نرمين السيد - حصل الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق عن موضوع الإعلام السياسى بعنوان "العوامل المؤثرة فى تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسى فى مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017"، والتى شهدت مصر خلالها سلسلة من التحولات الجذرية تمثلت فى تعديلات دستور 1971 خلال استفتاء مارس 2011 ثم تغيير الدستور مرتين "2012 و2014" وإجراء انتخابات برلمانية مرتين "مجلس الشعب ومجلس الشورى" 2012، ومجلس النواب 2015"، بالإضافة لوجود رئيسين مؤقتين وإجراء انتخابات رئاسية عامى 2012 و2014.







وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة د. إبراهيم المسلمى رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق مشرفا، ود. صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشا ود.عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية مناقشا، ود. محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشرفا مشاركا، وحضر المناقشة د.عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق ود.أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ود.علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

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