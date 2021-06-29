صور.. محمود مسلم يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز فى الإعلام السياسى

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة برئاسة د. إبراهيم المسلمى رئيس قسم الإعلام بكلية آداب الزقازيق الأسبق مشرفا، ود. صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مناقشا ود.عبدالجواد سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية مناقشا، ود. محمد عوض المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق مشرفا مشاركا، وحضر المناقشة د.عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق ود.أمين سعيد عميد كلية الإعلام بجامعة السويس ود.علاء طلعت وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.
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