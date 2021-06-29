صور.. محافظ دمياط تفتتح كورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو

جدة - نرمين السيد - وتفقدت المحافظ، وفقا لبيان صحفى، شارع بورسعيد بعد تنفيذ أعمال تطويره من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع إلى الجهاز المركزى للتعمير، حيث تضمن المشروع صيانة وإحلال كابلات الكهرباء، وإنشاء أرصفة جانبية وشبكات لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه وانارته وذلك بطول 600 متر ومتفرعات بطول 200م.

كما تفقدت أيضاً طريق كورنيش النيل بالمدينة بطول 1000م الذى شهد طفرة كبيرة حققت نقلة جديدة للمنطقة، لتنفيذ ممشى موازى لنهر النيل ببلاطات الانترلوك و رفع كفاءة سور الكورنيش وإنشاء برجولات ومقاعد فضلاً عن تشجير الممشى وانارته.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالمستوى التنفيذى للمشروع الذى يساهم فى تحقيق الطفرة المطلوبة بقطاع تطوير ورفع الطرق وخلق متنزه جديد أمام المواطنين، متوجهة بالشكر إلى ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط على ما حققوه من جهود لتنفيذ ذلك.

وذكرت محافظ دمياط، أن المشروع المفتتح اليوم يُعد الثانى بعد شارعى الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد تم افتتاحه خلال شهر وذلك ضمن خمس مشروعات تم تدشينهم بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والذى شمل أيضاً تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور و طريق 18 بمدينة ميت أبو غالب، وذلك لتنفيذ مشروعات تطوير متكاملة لاستكمال المنظومة التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضارى.

وتسلمت "محافظ دمياط" درعاً تذكاريًا من أهالى المدينة الذين أشادوا بما تم تحقيقه من جهود لتطوير تلك المنطقتين، هذا وقد أكدت محافظ دمياط حرص المحافظة على تلبية مطالب المواطنين بكافة المناطق بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.