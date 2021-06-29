إحالة تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى اللجنة العامة

جدة - نرمين السيد - وجاءت أبرز الطلبات مقدمة من النواب عاطف مغاورى، أيمن أبوالعلا، محمد عطية الفيومى، وأكثر من 50 نائبا آخرين. وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية التعديلات المقترحة، لتتماشى مع ما جاء فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وشهدت الجلسة، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على اتفاقيتين بقروض لصالح تطوير السكة الحديد. وجاءت الاتفاقيات على النحو التالى: قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو . قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

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