إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.. اعترافات حسن راتب في قضية الأثار

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استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الأثار.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات المتهم حسن راتب في قضية الاثار
حيث واجهت النيابة المتهم بأقوال المتهمين الآخرين، والذي أنكر معرفته بهم ولا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أى أموال.
تفاصيل القضية
وأضاف المتهم أنه تعرف من قبل على النائب السابق علاء حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم بما أنه بركة ومعروف في تلك الأمور.
ونجحت أجهزة الأمن منذ قليل في القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار من قبل الأول.
وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.
كشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، في عام 2003 اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.
وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزن للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب.
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