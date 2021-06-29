إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.. اعترافات حسن راتب في قضية الأثار

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استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الأثار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات المتهم حسن راتب في قضية الاثار

حيث واجهت النيابة المتهم بأقوال المتهمين الآخرين، والذي أنكر معرفته بهم ولا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أى أموال.

تفاصيل القضية

وأضاف المتهم أنه تعرف من قبل على النائب السابق علاء حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم بما أنه بركة ومعروف في تلك الأمور.

ونجحت أجهزة الأمن منذ قليل في القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار من قبل الأول.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.

كشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه، في عام 2003 اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.

وتسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة، وأن لديه مخزن للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب.