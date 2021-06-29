مواعيد الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا

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انتهت جميع مباريات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ بتأهل ٨ منتخبات كما تنص لائحة النسخة الحالية المقامة في البرازيل بواقع أربعة فرق من كل مجموعةن ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات الدور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

تأهلت الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي من المجموعة الأولى، والبرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور عن المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات دور الربع نهائي من كوبا أمريكا ٢٠٢١

بيرو وباراجواي - يوم الجمعة ٢ يوليو في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

البرازيل وتشيلي - يوم السبت ٣ يوليو في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

أوروجواي وكولومبيا - يوم الأحد ٤ يوليو في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

الأرجنتين والإكوادور - يوم الأحد ٤ يوليو في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب الأرجنتين يلتقي بمنتخب الإكوادور في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا

تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، من بطولة "كوبا أمريكا 2021"، ويلتقي راقصي التانجو مع نظيره منتخب الإكوادور، وتقام المباراة يوم الاحد الموافق 4 يوليو، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة فجرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 Max، ويعرض موقع دوت الخليج أحداث مباراة الأرجنتين ومنتخب بوليفيا في الجولة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا.

مباراة منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا

تقدم منتخب الأرجنتين عن طريق إحرز جوميز للهدف الأول للا ألبيسيلستي في الدقيقة السادسة، ثم سجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين(33) عن طريق ضربة جزاء، احتسبها الحكم لراقصي التانجو، وأحرز البرغوث الهدف الثالث في الدقيقة 42، بالإضافة إلى الهدف الرابع، والذي سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من زمن المبارة، وأحرز إروين سافيدرا هدف بوليفيا الوحيد، في الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة.