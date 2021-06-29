أيمن أبو العلا يؤكد أهمية جواز سفر لقاح كورونا «له فوائد كثيرة»..ويطالب بدراسة تنفيذه 

/637988/أيمن-أبو-العلا-يؤكد-أهمية-جواز-سفر-لقاح-كورونا-له-فوائد-كثيرةويطالب-بدراسة-تنفيذه

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دراسة المقترح الخاص بجواز سفر لقاح كورونا للمصريين، مثلما حدث فى الإتحاد الأوروبي، حيث سيكون حامل هذا الجواز إثبات لتلقيه لقاح كورونا، مما يترتب عليه منح الحرية الكاملة في التنقل، دون الحاجة إلى فترة حجر أو فحص سلامة من الفيروس.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب أيمن أبو العلا بشأن المقترح الخاص بجواز سفر لقاح كورونا للمصريين

الاجراءات الاحترازية

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن العديد من دول العالم تعمل على مزيد من التشجيع لاستخدام هذه الشهادات والجوازات من أجل فاعلية الاستقرار والحركة بين الدول وبعضها البعض في ضوء التدابير الصارمة من فيروس كورونا، مشيرا إلي أن بعض الدول العربية بدأت في تنفيذه ومنها دولة المغرب.

جواز سفر لقاح كورونا

ولفت النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أنه يتصور أن جواز سفر لقاح كورونا سيكون له فوائد أخرى إلى جانب السفر إلى الخارج، حيث سيساعد ذلك في ضمان دقة التواريخ لأي لقاحات معززة مستقبلية أو القدرة على إخطار متلقي اللقاح بأي آثار سلبية تم اكتشافها على مدى عقود.