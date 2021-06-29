/637987/المستشار-حنفي-جبالي-يرد-على-إشادة-النائبة-رحاب-الغول-أنا-مش-شيخ-أوي-صور

علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلا: "أنا مش شيخ أوي".

رد رئيس البرلمان، جاء تعقيبا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مستخدمة لفظ "الشيخ الجليل". ووجهت رحاب الغول، التحية لرئيس المجلس على الدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل منضبط في المواعيد وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة. وضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس مجلس النواب بقوله: "أنا مش شيخ أوي".

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