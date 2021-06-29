/637983/تاكيس-جونياس-مديرا-فنيا-لنادي-بيراميدز-خلفا-للمدرب-الإرجنتيني

انهى مسئولي نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع تاكيس جونياس مديرا فنيا للنادي السماوى خلفا لأورباينا المدير الفني الإرجنتيني السابق، وذلك عقب الخروج من الكونفيدرالية الإفريقية بعد التعادل مع الرجاء المغربي وانتهاء اللقاء بخسارة النادي السماوي بركلات الترجيح

وعلم دوت الخليج أن جونياس يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم من اجل الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

جونياس مديرا فنيا لنادي بيراميدز

الجدير بالذكر أن إداراة نادي بيراميدز نجحت في حسم ملف المدير الفني الجديد، وذلك بعد قرر رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

ومن ناحيه اخري يستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، في شهر يوليو الجاري يوم 7/1 الخميس.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.