/637979/جلسة-برلمانية-ساخنة-بحضور-عمرو-مروان-هجوم-نيابي-لسوء-اوضاع-الشهر-العقاري-والوزير-يرد-نجحنا-في-حل-أزمة-التكدس-امام-المكاتب-ونعمل-على-رفع-كفاءة-المحاكم

جلسة ساخنة شهدتها اروقة مجلس لنواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وبحضور وزير العدل المستشار عمرو مروان، وجاءت هذه الانتقادات بسبب وجود اهمال داخل مصالح الشهر العقاري وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، ورد الوزير على هذه الانتقادات مشيرا إلى انه تم حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب.

رياض عبد الستار: فيي مديرين شهر عقاري بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا

أكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وجود رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، قائلا: "فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا".

وتسائل النائب في كلمته عن رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، لاسيما وأن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنين بسبب سوء الخدمات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.

وقال: يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة.

وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين.

إيهاب أنيس مهاجما وزير العدل: مكتب شهر عقارى واحد يخدم مليون مواطن

وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين، الأمر الذى يؤدى إلى تردى تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.

وقال أنيس فى كلمته، للأسف لايوجد فى دائرتى أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقارى واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين، رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة كبيرة فى تلبية طلبات المواطنين كما انتقد عضو مجلس النواب، توفير اكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقارى، بمختلف القرى على نفقة الأهالى الخاصة، قائلا،: "لاتحتاج تلك المكاتب سوى سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين"

وطالب النائب إيهاب أنيس، سرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقارى، ولاسيما بدائرة أجا التى يعانى المواطنين فيها من تكدس وإزدحام غير آدمى على مكتب شهر عقارى واحد فقط.

هشام حسين لوزير العدل: انزل بنفسك شوف أوضاع المحاكم

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، ، إلى تصريحات وزير العدل في نهاية العامة الماضي 2020، بقوله: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بوزارة العدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع النائب: أنا بكرر سؤال الرئيس علي وزير العدل، خصوصا وأن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدا بأوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد هشام حسين، أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، مشيرا إلى أن المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.

وتسائل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده علي أرض الواقع.

وقال: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، مشيرا إلى أنه هناك حوالي ٢٠٠ محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، متابعا: الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة.

وأشار هشام حسين، إلى مشاكل المُحضرين، والفساد في سألة الاعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكُتاب وخاصة الجنح والجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضي أو شاهد أو متهم.

ولفت أيضا إلى مشكلة توزيع القضاه مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة، فضلا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، فضلا عن ملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

الجبلاوي: مكتب الخبراء هو سبب تعطيل الفصل في القضايا وهناك مكتب به 20 موظف ودولاب بـ "رزه"

اكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان اهم اسباب تعطيل القضايا هم مكتب الخبراء اذ يستغرق احيانا لسنوا ت وسنوات للفصل في المنازعات مؤكدا بان القضاء البطي ينتج حالة من الظلم وهذا سبب تاخر الكثير من الاحكام القضائيه . وشدد الجبلاوي علي ضرورة اعداد مشروع قانون ينظم عمل الخبراء واستقلالهم ووضع اليه عامه لاعمالهم موكدا بان مكتب الخبراء بمحافظة قنا لايصلح للاستخدام الادمي وهناك مكتب به 20 موظف ودولاب بـ " رزه " لحفظ القضايا توزيع القضايا بشكل عام غير متسق. وتابع الجبلاوي الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت ورصد ضياع 60 مليون جنيه علي الدولة نتيجه اهمال جسيم ولايعقل ان تكون القضيه تاخذ 10 الي 15 سنه للفصل في القضايا .

فيما رد وزير العدل انتقادات النواب بشأن إشكاليات الشهر العقاري حيث أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وزير العدل : نتعاون مع التخطيط والاتصالات للانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقاري

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة لانشاء مقارات للشهر العقاري .

واكد وزارة العدل خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة".

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة. وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات