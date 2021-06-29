مصر الثانية أفريقيًا فى نسب تطعيم لقاح كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب، من حيث نسب التطعيم في القارة الأفريقية.
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