رئيس الوزراء: 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات وعلامة فارقة فى تاريخ الوطن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس اليوم، الثلاثاء، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار فى واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.