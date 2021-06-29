سعفان يتابع صرف معاش زوجتين توفي زوجهما وكان يعملان بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب اسرتين يقيمان بالقاهرة والمنوفية لمعرفة حقهما في معاش زوجيهما اللذان كانا يعملان بإيطاليا وتوفيا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى بميلانو عزت عمران ، أشار فيه إلى المواطنتين "جيهان.س.ن" من القاهرة و"راندا.أ.ز" من المنوفية يطلبان معرفة هل يحق لهما معاش من عدمه عن زوجيهما اللذان توفيا وكان يعملان بإيطاليا، حيث توفي زوج "جيهان" "عبد العزيز .ع.ن" وزوج "راندا" "أ.ع.س".
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو : إنه علي الفور توجه رئيس إلي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" وبحث ملف العاملين وكانت نتيجة البحث أن زوجيهما لم يكونا ملتزمين بسداد الأقساط التأمينية خصوصا في آخر 5 سنوات السابقة للوفاة، ولذلك لا يستحق الورثة معاش بل يستحقان مكافأة تدفع لمرة واحدة .
وقد تواصل مكتب التمثيل العمالى بميلانو الأسرتين ، وابلاغهم بنتيجة البحث ، وكذلك بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة فورا .
كما تم إبلاغ السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بكل الإجراءات التي تمت بناء على توجيهاته .
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