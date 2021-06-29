السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية والفاتيكان بذكرى عيديهما القومى

جدة - نرمين السيد - كما أوفد الرئيس السيسى، عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكنغو الديمقراطية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة حضارة الفاتيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. وأوفد أمين رئاسة الجمهورية محمد رضا طلبه، إلى سفارة دولة حضارة الفاتيكان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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