اعتماد الموازنة التقديرية لـ 12 شركة تابعة للقابضة للمياه لعام 2021 

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعيات العامة لـ 12 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا عبر الفيديو كونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات.





ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات عن العام المالى 2021 - 2022، وهى (المنيا – الفيوم –دمياط- كفر الشيخ– بنى سويف- البحيرة - المنوفية- الدقهلية - شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مياه الشرب بالاسكندرية- مياه الشرب بالقاهرة).

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه الغير محاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات والقضاء على الوصلات غير القانونية، وإجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة، وتحديث الموقف التنفيذى أولا بأول، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات المبادرة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستويين الإداراى والفنى، وتفعيل إجراءات ترشيد الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، ووضع خطة لقياس كمية المياه المنتجة من المحطات بنسبة 100% بنهاية العام.

وشدد، على الالتزام بالتدقيق فى تسجيل قراءة العدادات لتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، وضبط قياس معدلات الفاقد بين كمية المياه المنتجة من المحطات والمياه المباعة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بتكثيف الجهود وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى مراكز خدمة العملاء ومختلف مواقع العمل التى بحاجة إلى التعامل مع الجمهور.