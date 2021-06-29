هيئة الدواء تهنئ السيسى: ثورة 30 يونيو أروع مثال للدفاع عن هوية الوطن

جدة - نرمين السيد - هنأت هيئة الدواء المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب مصر بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى قدم خلالها الشعب المصرى وقواته المسلحة أروع الأمثلة فى الدفاع عن هوية الوطن ووحدة نسيجه، والحفاظ على أمنه واستقراره.





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