الإمام الأكبر يهنئ المحرصاوى بتجديد الثقة رئيسا لجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى مجلس جامعة الأزهر اليوم خلال اجتماعه الشهرى، بتجديد الثقة فى الدكتور محمد المحرصاوى رئيسًا للجامعة، جاء ذلك خلال كلمة فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر.





وأوضح وكيل الأزهر أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى مجالات الجودة والاعتماد، وحصول نحو 24 كلية من كليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم، سواء كانت كليات عملية أو نظرية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب جهود الجامعة فى تطوير المناهج الدراسية بمختلف الكليات، إضافة إلى الكتاب الموحد، الذى قامت الجامعة بتطبيقه العام الماضى، وأيضًا القوافل الطبية والإغاثية الشاملة التى قامت عليها مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وجابت كل محافظات الجمهورية، بل تخطت ذلك إلى الدول الإفريقية الشقيقة، ولبنان وفلسطين، كل هذا يمثل مسيرة عطاء مستمرة ولن تتوقف بإذن الله تعالى، مشيرًا إلى أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف التحول الرقمى. وقدم مجلس جامعة الأزهر الشكر والتقدير على تجديد الثقة فى رئيس الجامعة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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