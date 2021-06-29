البابا ينعى ساويرس الأب وينيب أسقف البحر الأحمر لصلاة الجنازة

جدة - نرمين السيد - كما أناب قداسته، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للمشاركة فى صلوات الجنازة وتقديم التعزية للأسرة باسم قداسته. وقال قداسة البابا فى نعيه: يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسى ساويرس، الذى تنيح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة. وتابع: نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس.

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