قائد قوات الدفاع الجوى: مستعدون لمجابهة ما يستجد لتبقى سماء مصر مصانة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أ.ح محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوى المصرى.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بقيادة قوات الدفاع الجوى، احتفالًا بمرور واحد وخمسين عامًا على بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م، والذى اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوى. كما أكد قائد قوات الدفاع الجوى، أن مقاتلى الدفاع الجوى مستعدون دائمًا لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلمًا وحربًا ما دام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على جميع المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. ووجه التحية لرجال الدفاع الجوى، حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى جميع ربوع وحدود مصر الحبيبة، مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غالى ونفيس لتظل قوات الدفاع الجوى الدرع الواقى الذى يحفظ لسماء مصر هيبتها وقدسيتها.

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