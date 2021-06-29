شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع المدير الفني السابق لوادي دجلة..«صور»

/637977/شوبير-يحسم-الجدل-بشأن-مفاوضات-بيراميدز-للتعاقد-مع-المدير-الفني-السابق-لوادي-دجلةصور

نشر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الاسبق، عبر الصفحة الشخصية”فيس بوك”، وكتب:”بيراميدز علي اعتاب التعاقد مع تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادى دجله ولكنه يحاول محاوله اخيره مع المقاولون للاستغناء عن عماد النحاس ولكن كل المؤشرات تؤكد اقتراب تاكيس بشده خلال ساعات”.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

وتسعي إداراة نادي بيراميدز في حسم ملف المدير الفني الجديد، وذلك بعد قرر رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

ومن ناحيه اخري يستعد فريق بيراميدز لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، في شهر يوليو الجاري يوم 7/1 الخميس.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

يلتقي النادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفيز ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز علي نظيرة الترجي التونسي وفي هذا الإطار يبحث الكثير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

وتقام المباراة بين الأهلي وفريق كايزر تشيفيز يوم 17 يوليو المقبل، ومن المقرر إقامتة في تمام الساعة التاسعة مساءً،ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب، على ملعب مركب محمد الخامس.