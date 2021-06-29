الزمالك يرفض طلب سموحة حول مصطفى فتحي

رفضت لجنة الزمالك المؤقتة بقيادة حسين لبيب،طلب نادي سموحة حول، مواصلة مصطفي فتحي لاعب القلعة البيضاء المعار للفريق السكندري، في المواصلة ومد عقده بشكل إعارة أو بيع بشكل مباشر، وجاء ذلك بسبب حاجة كارتيرون لخدمات اللعاب في الفترة القادمة، ويستعرض دوت الخليج سبب الإستقرار علي عودة فتحي.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت من قبل العديد من الأندية في الدوري الممتاز، وبالأخص من الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

نجح ‏مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار في هذا الموسم مع سموحة فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري، هذا الموسم، إلى 11 هدف، ومن جانب آخر إستطاع أن يصنع 5 أهداف، ليصل إلي مساهمته في 13 هدف مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الإنتقالات الشتوي الماضي.

أرقام مصطفى فتحي

وإستطاع مصطفي بذلك الرقم التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015 / 2016 والتى سجل خلالها خمسة أهداف، ليصبح هذا الموسم الأكثر له الذي يُساهم في الأهداف.

وأكد أن عبد القادر مستمر مع الفريق في الموسم الجديد لأن إعارته مستمرة لموسمين كاملين.

مصطفى فتحي لاعب كبير

وقال: " لماذا رمى البعض فوطة مصطفى فتحي؟ مصطفى لاعب كبير ويلعب في المنتخبات منذ الصغر ومن يملك موهبة مثله في مصر قلائل للغاية".

وأضاف:" الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لا تملك طاقة الصبر على أي لاعب خاصة في ظل وجود وفرة من العناصر".

مصطفى فتحي

وأكد أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي مع سموحة خاصة أنه سعيد مع الفريق ولكن الأمر يتعلق بنادي الزمالك ورغبته في عودة اللاعب.

وأوضح أنه سيحاول تعويض رحيل حسام حسن هداف الفريق بالأداء الجماعي من خلال تواجد بعض العناصر مثل عبد الكبير الوادي ورفيق كابو بجانب باقي العناصر الهجومية.