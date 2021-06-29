ماذا قال رجل الأعمال حسن راتب عن «تمويل التنقيب عن الآثار»؟

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تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب ، اليوم في اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته «نائب الجن والعفاريت»، وآخرين في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار بمصر القديمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أقوال رجل الاعمال حسن راتب في قضية الاتار

وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويل بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.

القبض على رجل الأعمال حسن راتب

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

محكمة جنوب القاهرة

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جدد حبس علاء حسانين الذي تزعم تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، بعد ضبطه وآخرين في التنقيب على الآثار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن علاء حسنين النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينهم قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

وأضافت التحقيقات أن «نائب الجن والعفاريت» يتزعم عصابة للاتجار في الآثار، ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

قطاع أمن القاهرة

كانت معلومات وردت إلى قطاع أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

ضبط وإحضار

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.