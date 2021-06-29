عمرو دياب ينعي نجيب ساويرس لوفاة والده

رحل عن عالمنا اليوم أحد أكبر رجال الأعمال في مصر والعالم أنسي ساويرس عن عمرو يناهز 91 عامة حسبما أكد الدكتور شريف دوس الذي جاء خبر الوفاه من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يكشف دعم عمرو دياب لنجيب ساويرس بعد وفاة والده

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تقديم العزاء لأولاد الملياردير أنسي ساويرس وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان عمرو دياب إذ ما عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات تويتر موجهًا عزاءه لرجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس، قائلًا: "خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة في وفاة المهندس أنسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يقتصر عزاء أنسي ساويرس على الأسرة وأفراد العائلة فقط، ولم يتم الإعلان عن موعد تشييع جثمانه حتى الآن.

ما لا تعرفه عن أنسي ساويرس

أنسي ساويرس رجل أعمال وملياردير مصري ولد في 14 أغسطس لعام 1930 بمدينة سوهاج لعائلة قبطية، تبلغ ثروته وفقًا الإحصاءات 2010 ما يقرب من 3.1 مليار دولار، لديه ثلاث أبناء يندرجون تحت قائمة أغنى أغنياء العالم وهم "نجيب، وناصف وسميح ساويرس".

حصل ساويرس على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "انسى ولمعي"، ثم أسس مجموعة أوراسكوم وأصبح مدير لها، وكانت تقتصر أوراسكوم على صناعات الإنشائية، ولكن في الثمانينات والتسعينات، توسع نشاط الشركة ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

آخر ظهور للفنان عمرو دياب

وكان آخر ظهور لعمرو دياب خلال حفلًا غنائيًا أحياه منذ أسابيع في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم وكان حفل عمرو دياب أولى الحفلات المقدمة عليها، واستطاع من خلاله تقديم مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغاني ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، فضلًا عن بعض من أغانيه القديمة منهم «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين».