محمد الحسيني يصف وزير العدل بـ"الكابتن عمر مروان" ويناشده بمحكمة فى بولاق

/637961/محمد-الحسيني-يصف-وزير-العدل-بـالكابتن-عمر-مروان-ويناشده-بمحكمة-فى-بولاق

أشاد النائب محمد الحسيني، بأداء المستشار عمر مروان وزير العدل ، واصفه بـ “الكباتن عمر مروان” ، نتيجة لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، جاء هذا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب محمد الحسيني خلال الجلسة العامة بحضور وزير العدل

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوناب، المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء محكمة فى منظقة بولاق الدكرور، لافتا إلى وجود مشاكل بشأن عدد الموظفين الموجودين فى مكتب الشهر العقاري بالمنطقة، إضافة إلى معاناة الموظفين أنفسهم.

محكمة بولاق

وأشار النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه حصل على على موافقة وزارة العدل على إنشاء المحكمة، لكن الوزارة ليست لديها مبالغ مالية لاقامة المحكمة، مطالبا وزارة التخطيط بإدراج المحكمة ضمن خطة 2021\2022.

لجنة لفلترة مكاتب الشهرة

كما طالب النائب محمد الحسيني، الوزير بحل اشكالية مسابقة 2016، بشأن موظفي الشهر العقاري، حتي يتمكن من الرد على المواطنين، كما شدد على اعتماد وجود لجان مراقبة لتقييم معاملة المواطن والخدمة المقدمة له، وفلترة مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا على ضرورة تطويرها.

هذا وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.