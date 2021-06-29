/637969/نكشف-الموقف-النهائي-لانتقال-كريم-فؤاد-للنادي-الأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل عن موقف كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار لنادي إنبي من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و قال مصدر بنجوم المستقبل لـ دوت الخليج أن اللاعب م يوقع بشكل رسمي للنادي الأهلي خلال الوقت الحالي وغير صحيح أنه جلس مع مسئولي القلعة الحمراء في أحد الكافيهات الشهيرة.

كريم فؤاد ينتقل لصفوف النادي الأهلي

وعلم دوت الخليج أن كريم فؤاد وقع بشكل مبدئي مع النادي الأهلي من أجل إبداء رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف القلعة الحمراء ، في انتظار التوقيع الرسمي بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لنادي نجوم المستقبل من أجل حسم صفقة كريم فؤاد والإنضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال موسم الإنتقالات القادمة.

تفاصيل انتقال كريم فؤاد للنادي الأهلي

الجدير بالذكر أن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أكد رغبة اللاعب كريم فؤاد في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل وذلك بعد أن أبلغ مسئولي إنبي نجوم المستقبل بإنتهاء إعارة اللاعب وعودة اللاعب من جديد بسبب عدم القدرة على سداد القيمة المالية، ويستعرض دوت الخليج القصة وراء انتقال ظهير النادي البترولي لصفوف النادي الأهلي.

وعلم دوت الخليج ان كريم فؤاد لا يريد اللعب سوى في النادي الأهلي لأن الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بالنسبة له هو بمثابة حلم يسعى اللاعب لتحقيقه خلال الفترة المقبلة حتى في حالة تلقيه عروض خارجية من أندية خليجية أو أوروبية عقب المشاركة المتوقعة للاعب في أولمبياد طوكيو.

كريم فؤاد يوقع على عقود رغبته في الإنضمام للنادي الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن النادي ينوي تقديم عرض رسمي لضم اللاعب بقيمة 10 مليون جنية + لاعب إعارة من قطاع الناشئين وهذا العرض مقارب لحديث رئيس النجوم أن اللاعب يريد المارد الأحمر وسنعمل على تحقيق رغباته لكن لن نتنازل عن 15 مليون جنية.

ويعد كريم فؤاد من اللاعبين الذين يسيرون على خطى محمد مجدي أفشة خلال الفترات الماضية ، حيث تحامل الأخير على نفسه حتى انتقل لصفوف القلعة الحمراء ، ولذلك تمسك النادي الأهلي بضرورة تواجد اللاعب ضمن صفوف المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تحسم الأيام القليلة القادمة انتقال اللاعب لصفوف الأهلي بشكل رسمي بعد موافقة اللاعب و التوقيع على رغبة بالإنضمام للمارد الأحمر وتسليمه لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم.