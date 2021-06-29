/637959/مجموعة-مصر-قائمة-نارية-لمنتخب-إسبانيا-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، عن قائمة فريق بلاده والتي ستشارك في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والتي شهدت على العديد من النجوم البارزة في الدوريات الكبرى، وتواجد 6 لاعبين من المنتخب الأول، ويستعرض دوت الخليج قائمة الأسبان.

السداسي الدولي في الفريق الأول يتمثل في “أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال”.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثالثة، ويتواجد معها في المجموعة المنتخب المصري، ومنتخب الأرجنتين، ومنتخب أستراليا.

قائمة منتخب إسبانيا لأولبيماد طوكيو 2020

حراسة المرمى: ألفارو فرنانديز "هويسكا"، أوناي سيمون "أتلتيك بلباو"، أليكس دومينجيز "لاس بالماس".

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا "برشلونة"، خيسوس فاييخو "غرناطة"، إريك جارسيا "برشلونة"، باو توريس "فياريال"، أوسكار جيل "إسبانيول"، خوان ميراندا "ريال بيتيس".

وسط الملعب: مارك كوكوريلا "خيتافي"، جون مونكايولا "أوساسونا"، مارتن زوبيميندي "ريال سوسيداد"، داني سيبايوس "ريال مدريد"، ميكيل ميرينو "ريال سوسيداد"، كارلوس سولير "فالنسيا"، بيدري "برشلونة".

الهجوم: براين جيل "إشبيلية"، ماركو أسينسيو "ريال مدريد"، داني أولمو "لايبزيج"، ميكيل أوريازابال "ريال سوسيداد"، رافا مير "ولفرهامبتون"، خافي بوادو "إسبانيول".

ستيوارت بيرس

وصف المدير الفني لمنتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد 2012، ستيوارت بيرس، رفض ليفربول مشاركة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بالتصرف الأناني.

موقف صلاح مع المنتخب

رفض ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب تواجد الفرعون المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي، خاصة وأن مشاركة اللاعب في طوكيو لن تجعله يتواجد في فترة إعداد الموسم المقبل 2021-2022.

محمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب الفردية والبطولات الجماعية منها حصد لقب أفضل لاعب بإفريقيا ، وهدف الموسم الإنجليزي بالإضافة لهداف الدوري الإنجليزي حتى أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 28 هدف.

وحصد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة شرسة مع لاعبي البريميرليج.