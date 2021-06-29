تنسيق الجامعات الخاصة 2021: 95% للطب و80% للهندسة و60% للإعلام

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ووافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2021/2022.

وكان الحد الأدنى للتقدم العلم الماضى بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وتابع وزير التعليم العالى تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، التي أكدت انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية؛ وضمان سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات، وأكد ضرورة التزام كافة الجامعات بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين بالجامعات الخاصة والأهلية على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد على أهمية التعاون من جانب كافة الجامعات الخاصة مع الوزارة، لإنجاح نظام القبول الإلكتروني لالتحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بكليات الجامعات الخاصة، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى، وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب تحقيقا لمبادئ الشفافية.