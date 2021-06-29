وزيرة الهجرة تستقبل السفير القبرصي بالقاهرة لبحث الترتيبات النهائية لزيارة شباب قبرص...

وزيرة الهجرة: مبادرة «إحياء الجذور» فرصة جيدة للترويج السياحي لمصر
السفيرة نبيلة مكرم: نسعى لبناء أجيال تؤمن بالتعاون لأجل البناء والتنمية
السفير القبرصي: لقاءات «إحياء الجذور» مبادرة رائعة لتفاعل الشباب والتعاون البَنّاء فيما بينهم
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ هومر مافروماتيس، سفير دولة قبرص لدى مصر، لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «إحياء الجذور- NOSTOS» بين شعوب مصر وقبرص واليونان، والمقرر انعقادها في يوليو المقبل بحضور 15 شابًا من الدول الثلاث.
من ناحيتها، السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة «إحياء الجذور» تؤكد على عمق العلاقات بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعزز جهود الربط بين الجاليات الثلاث، كما أنها فرصة جيدة للترويج السياحي بين الدول الثلاث، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات، بجانب تطوير العديد من المناطق السياحية التاريخية.
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