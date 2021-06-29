الصحة: إطلاق 52 قافلة طبية مجانية خلال أول 10 أيام من يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من يوم الخميس المقبل 1 يوليو وحتى يوم السبت 10 يوليو 2021، بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف مجاهد أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 1 و2 يوليو المقبل فى قرى الإسماعيلية "مركز كفرسعد بدمياط، وسندرينا مركز المحمودية بالبحيرة، وبنى صالح مركز بلبيس بالشرقية، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين بالبحر الأحمر"، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومى 2 و3 يوليو بمنطقتى ميت السرج مركز المحلة أول بالغربية، وحدائق الأهرام مركز الهرم بالجيزة.

وتابع أنه من المقرر إطلاق 9 قوافل طبية أخرى يومى 3 و4 من شهر يوليو، فى مناطق "الدخيلة مركز العجمى بالإسكندرية، وصفط الشرقية مركز الواسطى ببنى سويف، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة بسوهاج، وكفر ربيع مركز تلا بالمنوفية، وطنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وحلايب مركز حلايب بالبحر الأحمر، ونجع غنيم بالأقصر، والصالحات مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، ورواق مركز يوسف الصديق بالفيوم".

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومى 4 و5 يوليو المقبل بمناطق "غرب الموهوب مركز الداخلة بالوادى الجديد، والكلابات مركز الفتح بأسيوط، والكوبانية بأسوان، بالإضافة إلى إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 5 و6 يوليو بمناطق النجلية مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأبورماد وادلديت مركز حلايب بالبحر الأحمر، وكفر موسى عمران مركز الزقازيق بالشرقية، وجاليا الأولى مركز بلقاس بالدقهلية، وبنى سعيد بالمنيا، وبهى الدين مركز سيوة بمطروح، ومركز طبى العبد بحى السلام أول بالقاهرة، وأبو جريش مركز أبوصوير بالإسماعيلية".

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 6 و7 من شهر يوليو فى مناطق "الموشية مركز الداخلة بالوادى الجديد، والقبابات مركز أطفيح بالجيزة، وشبرا شهاب مركز القناطر بالقليوبية.

وأضافت أنه إطلاق 15 قافلة طبية أخرى يومى 7 و8 يوليو فى مناطق الشناينة مركز صدفا بأسيوط، وبرانبس وحماطة ومدرسة البرهان مركز مرسى علم بالبحر الأحمر، وأولاد الشيخ مركز دار السلام بسوهاج، والشعانية مركز نجع حمادى بقنا، وشابور مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأبوشروف - الجارة "أم الصغير" مركز سيوة بمطروح، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم بالقاهرة، وكفر حميدو بدمياط، والمراسى مركز إدفوغرب أسوان، وبغداد مركز الحسنة بشمال سيناء، وبسفا مركز الفشن ببنى سويف، ومركز شباب الخواطرة بحى الجناين بالسويس، واصطبارى مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ووادى مكتب ووادى الندية مركز أبو رديس بجنوب سيناء، وحنون مركز زفتى بالغربية".

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 8 و9 من شهر يوليو بمنطقتى "سوادة مركز الصالحية بالشرقية، والبشندى مركز بلاط بالوادى الجديد"، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية يومى 9 و10 من الشهر ذاته بمناطق "اتريس بمنشأة القناطر بالجيزة، والسعدية البحرية مركز كفر سعد بدمياط، وبنا أبو صير مركز سمنود بالغربية، ومرسى علم بالبحر الأحمر، ومنشأة النصر مركز شربين بالدقهلية، ووادى الحسوة مركز أبورديس بجنوب سيناء".