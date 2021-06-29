الرئيس الفلسطينى يهنئ السيسى بذكرى 30 يونيو: مصر حصن وعز الأمة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو مازن، فى برقية تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو: "يسرنا أن نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة وللشعب المصرى الشقيق، بأجل التهانى القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسى، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة يونيو المجيدة، أعادها الله عليكم وعلى مصر وشعبها العزيز بدوام الخير والازدهار".

وتابع وفقا لبيان صحفى: ومواصلة دوركم الهام والفاعل والريادى، الداعم لقضايا أمتنا المجيدة، على الصعد وفى المجالات كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التى تولونها كبير اهتماماتكم، وهو ما عهدناه من جمهورية مصر العربية، حصن وعز الأمة، مثمنين عالياً جهودكم المباركة التى أدت لوقف إطلاق النار، وسعيكم للتوصل للتهدئة فى القدس والضفة الغربية وغزة، ومبادرتكم الكبيرة فى إعادة إعمار قطاع غزة، ورعايتكم المباركة للحوار الفلسطينى، وللتوصل لحل سياسى ينهى الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف الرئيس: "داعين الله تعالى لفخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق، ولمصر وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الأخوة والتاريخية العميقة التى تجمع بلدينا وشعبينا بالمزيد من التطور والارتقاء".