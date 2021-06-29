العدل: نتعاون مع التخطيط والاتصالات للانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقارى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
وأكد الوزير، أن وزارة العدل تمكنت خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلى السبب فى اختيار مكاتب البريد أنها مميكنه وبالتالى يسهل تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بسهولة.
ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات فى شأن تطوير مقرات الشهر العقارى بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجرى التنسيق مع وزير الاتصالات فى هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقارى فى دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر فى جدوى عمل مكتب جديد فى المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز فى مقرات الشهر العقارى فى 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقارى، لافتا فى سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
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