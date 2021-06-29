جدة - نرمين السيد - وقال اللواء محمود شعراوى فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى شكلت يوماً فارقاً فى حياة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين ليصنع واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر ويستعيد هويته وينفذ مصر من الفوضى والانهيار، ولتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة".
وتابع وزير التنمية المحلية فى نص البرقية: متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه فى صالح الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية يهنئ السيسى بـ30 يونيو: شكلت يوما فارقا فى حياة المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.