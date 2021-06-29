وزير التنمية يهنئ السيسى بـ30 يونيو: شكلت يوما فارقا فى حياة المصريين

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء محمود شعراوى فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى شكلت يوماً فارقاً فى حياة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين ليصنع واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر ويستعيد هويته وينفذ مصر من الفوضى والانهيار، ولتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة".

وتابع وزير التنمية المحلية فى نص البرقية: متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه فى صالح الوطن.