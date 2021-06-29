وزير العدل: 98% نسبة الانتهاء من خطة رفع كفاءة المحاكم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقى ليس كثيرا، معلنا أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.
وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير إلى أنه تم رفع كفاءة مبنى محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.
وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة فى مدينة 6 أكتوبر.
وبشأن محكمة ملوى، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.
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