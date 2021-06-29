النائب هشام حسين: القضاء المصرى سيظل عنوانا للعدالة والإنصاف

جدة - نرمين السيد - قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إن القضاء المصرى سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربى والدولى.





وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى تصريحات وزير العدل فى نهاية العامة الماضى 2020، بقوله: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بوزارة العدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع النائب: "أنا بكرر سؤال الرئيس على وزير العدل، خصوصا وأن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدا بأوضاع المحاكم فى مدينة 6 أكتوبر".

وأكد هشام حسين، أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدَّث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، مشيرا إلى أن المحكمة موجودة فى عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.

وتساءل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: "مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده على أرض الواقع".

وقال: "هناك معاناة يومية للمواطنين فى المحاكم"، مشيرا إلى أنه هناك حوالى 200 محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، متابعا: "الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة".

وأشار هشام حسين إلى مشاكل المُحضرين، والفساد فى مسألة الإعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكُتاب وخصوصا الجنح والجنح المستأنف، والتى تتسبب فى إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضى أو شاهد أو متهم.

ولفت أيضا إلى مشكلة توزيع القضاة مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة، فضلا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم فى سنوات التقاضى، فضلا عن ملف الشهر العقارى الذى تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.