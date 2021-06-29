وزير العدل: 30 يونيو نقطة تحول فى مسيرة الوطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الوزير، فى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره الجلسة العامة للبرلمان، للرد على عدد من طلبات الإحاطة التى وجهها عدد من النواب لـ العدل، بسبب الأزمات التى يشهدها قطاع الشهر العقارى.

وقال الوزير إن ثورة 30 يونيو المجيدة، نقطة تحول فى مسيرة الوطن، تحت قيادة بطل مؤمن بربه.