جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن ضعف جدوى مشروع المونوريل واقتصار خدماته على قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف جدوى مشروع المونوريل أو اقتصار خدماته على قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضحت أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات التى ستمثل نقلة حضارية كبيرة فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، حيث سيقوم بخدمة كافة الوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، وهو ما يؤدى إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإسهام فى تيسير حركة نقل الموظفين، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند "محطة الاستاد" بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائى بـ "محطة مدينة الفنون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بطول 56.5 كم، وبإجمالى عدد محطات 22 محطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقل: خدمات مونوريل العاصمة ستكون متاحة لكل المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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