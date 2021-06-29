القوى العاملة: إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة، ودعاوى المطالبة بالأجور التى تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية فى جلسة واحدة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة فى المنظومة القضائية بما يسهم فى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبى.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء فى أبوظبى، أصدر قرارا بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء فى تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة فى المنظومة القضائية بما يسهم فى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبى.

وأكد وكيل دائرة القضاء فى أبوظبى المستشار يوسف سعيد العبرى، حرص القيادة الحكيمة فى دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم إجراءات التقاضى، ولاسيما الدعاوى البسيطة من حيث قيمة المطالبة،

مشيرا إلى أن القرار جاء لتقليص عدد الإجراءات المتخذة، وصولا إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بالفصل فيها، مقارنة بإجراءات التقاضى العادية، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية العالمية.

وأكد العبرى بأن قرار إنشاء محكمة المطالبات البسيطة، يضمن سرعة الفصل فى الدعاوى مع حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التى تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية فى جلسة واحدة.

وحدد قرار إنشاء المحكمة آلية لضمان تسريع عملية تحضير الدعوى، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ القيد، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، فقط بقرار من القاضى المشرف، على أن يصدر القرار المنهى للخصومة فى جلسة واحدة تودع أسبابه فى الجلسة ذاتها.

كما تضمن القرار، مجموعة من الإجراءات التى تكفل إنجاز القضية فى فترة زمنية قياسية، عن طريق ابتكار حلول استباقية قبل قيد الدعوى، كحالة وجوب المدعى فى حال تقديم طلب.