صور.. وزير النقل يطمئن على العمل بمحطة مصر فى جولة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - فاجأ اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، العاملين بمحطة مصر للسكة الحديدية فى تمام الساعة الثامنة صباحا، لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وهى الجولة الثالثة لوزير النقل لمحطة مصر خلال أسبوع.





بدأت الجولة فى الساحة الخارجية للمحطة إذ تابع شبابيك التذاكر، إذ أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على الشكل الجمالى للأكشاك الموجودة بالساحة الخارجية للمحطة وتواجد الموظفين فى كل شبابيك التذاكر على مدار اليوم، مع إمكانية حجز تذاكر كل أنواع القطارات من أى شباك خارج أو داخل المحطة سواء للقطارات المميزة أو المكيفة مع حسن معاملة الركاب والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كل التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم عبر خطوط شبكة السكة الحديد.

كما أكد الوزير على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أى راكب للمحطة بدون بدون تذكرة، وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الاسراع فى تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، إذ سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهى محطات "مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدى جابر"،

مع ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى كل المحطات والقطارات والانضباط التام من كل العامين سواء فى الالتزام بمواعيد العمل أو فى تأدية المهام الموكلة لكل موظف وفقا للمهام المنصوص عليها فى بطاقة الوصف الوظيفى مع ضرورة إعلام كل العاملين بالهيئة بأى مشكلة خاصة بالعمل وطرق حلها لتفادى وقوعها مرة اخرى مع ضرورة زيادة عدد العربات التى تنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من خارج المحطة للأرصفة.



كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، على وضع الحلول المناسبة لتأخيرات القطارات وتقليل فترات التأخيرات لأقل حد ممكن وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة وعدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدد كبير من الجولات المفاجئة لكل قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.



كما التقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وطلباتهم الخاصة بالخدمات المقدمة وأوضح الوزير أنه سيتم دراستها بدقة لتلبية كل طلبات المواطنين بما لا يؤثر على جداول التشغيل.