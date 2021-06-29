/637916/بسبب-خلافات-عائلية---النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-فتاة-قتلها-نجل-عمتها-في-الصف

خلافات عائلية تقود شاب بقتل ابنة خاله بعدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» أدت بإنهاء حياتها في الحال وسقطت جثة هامدة في بحر من الدماء في الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات حول اتهام شاب بقتل ابنة خاله في الصف بسبب مشاكل عائلية

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات حول اتهام شاب بقتل ابنة خاله، بسبب مشاكل عائلية.

وقررت النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، كما طلبت التحريات بشأن الجريمة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص مسرح الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم « سكين»، في الجريمة وإعداد تقرير حوله.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما ورد بلاغ إلأى رئيس مباحث قسم شرطة الصف في الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من غرفة النجدة، بوقوع جريمة قتل بشعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وعثر على جثة فتاة به طعنات نافذة.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل عمتها، وتمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة المعصرة بالقاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت تحريات ضباط المباحث بشأن نشاط المتهم.

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اعترافات المتهم

واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام رجال النيابة العامة، بممارسته نشاطا غير مشروع في الاتجار بمخدر الفودو، وأدلى بمصدر حصوله على المواد المخدرة، قائلاً« عايز أكسب فلوس كتير .. علشان كدا بتاجر فى المخدرات»

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية"، أثناء تواجده في منطقة سكنه مستقلاً سيارة ملكه، وبحوزته “كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول”.

وبمواجهته أمام اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها «الحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق و إعادة محاكمة أعضاء «خلية عنقودية مسلحة» و أولى جلسات محاكمة فنى محمول لانضمامه لجماعة إرهابية».

لحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق تصدر محكمة جنح الاقتصادية، الحكم على المتهم بسب الإعلامى إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 29 يونيو الجارى.