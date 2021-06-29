افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة 30 طلب إحاطة لوزير العدل

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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

دوت الخليج يرصد افتتاح الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير العدل

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان وزير العدل. بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

كما يواجه البرلمان وزير العدل بسؤال مقدم من : العضو راوية مختار عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات،و طلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق للمواطنين وطلب إحاطة ، عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

الجهاز المركزي للمحاسبات

وطلب إحاطة مقدم من النائب محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له. وطلب إحاطة مقدم من النائبأحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.

كما يناقش طلب إحاطة بشأن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني. وطلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.

وطالب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد المقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.