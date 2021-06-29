/637908/في-أحضان-زوجته-وطفلتها-حسام-حبيب-يتبرأ-من-والده-فيديو

خرج المطرب المصري حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب للرد على الأنباء المتداولة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا حول خطته للاستيلاء على حسابات زوجته البنكية وامتلاكه للفيز الخاصة بها، وذلك بعد أن انتشر فيديو مسرب لوالده وهو يقر فيه عن خطة نجله ضد شيرين.

دوت الخليج يرصد أول رد من حسام حبيب على التسجيل المسرب الذي أدانه بتخطيطه للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب.

تعليق حسام حبيب على التسجيل المسرب

فطرح حبيب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليوضح حقيقة الأمور، ظهر خلاله إلى جانب زوجته شيرين عبد الوهاب وابنتها، وبدأ بشكل ساخر يروي ملابسات الموضوع قائلًا: "مرحبًا.. ايه رأيكوا وأنا بضحك على شيرين وخدت الكريدت كاردز بتاعتها حلوين صح.. بكرة بقى هنعملكم فيديو من المحكمة"

حسام حبيب يؤكد على قرابة محاولي تخريب علاقته بشيرين

وأضاف ناسبًا ما لحق بهم من شائعات إلى مقربين: "أنا عمري لا عملت فيديو ولا اتكلمت ولا اهتميت ارد على أي حاجة من الحاجات اللي اتقالت عليا.. بس اتفرجت على كام حد عايزة اشكرهم وكتر خيرهم انتوا طلعتوا أكرم وأجدع من الناس اللي بتفتكرهم علاقات دم وقرايب وحبايب.. أنا عارف للاسف أن ناس قريبين من أننا هما اللي زقيين علينا ناس برضو قريبين"

حسام حبيب يفجر مفاجأت بشأن علاقته بوالده

وأكد حسام حبيب أن التسجيل منسوب لوالده وأنه يتعمد إيزاءه، بعد انفصاله عن والدته منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولم يستطع حبيب أن يذكر اسم والده حيث دعاه ب «اللي خلفني»، وأوضح أنه كان يوده حتى وقريب ولكن بعد كل ما حاول ويحاول فعله به وبأسرته اتخذ قرار بأنه سيبعتد عنه ويخرجه من حياته.

وأدان حبيب بالفضل فيما وصل إليه إلى والدته، التي كانت تحثه دومًا على زيارة والده والسؤال عنه، رغم انتهاكه لعرضها وإلحاق الأذى بها.

حسام حبيب يعلن أعمال شيرين القادمة

وأعلن المطرب حسام حبيب، أن شيرين عبد الوهاب ستفاجئ الجمهور خلال الفترة القادمة بأعمال عظيمة، وأن اختفائها طوال الفترة الماضية كان سر وراءه الاستعداد لأعمال جديدة.