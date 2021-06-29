/637907/طارق-الشناوي-آلية-اختيار-أفلام-المرأة-لمهرجان-أسوان-غير-عادلة

أوضح الناقد السينمائي طارق الشناوي عن عدم اختيار أفلام الفنانة الكبيرة نادية الجندي ضمن استفتاء أفضل 100 فيلم للمرأة في مهرجان أسوان السينمائي الدولي وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدماه كلًا من الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، مشيرًا إلى وجود خطأ في التقييمات

دوت الخليج يكشف أسباب خروج أفلام نادية الجندي من قائمة أفضل 100 فيلم للمرأة

كشف طارق الشناوي خلال برنامج حديث القاهرة عن وجود خطأ في آلية اختيار الأفلام الأفضل في مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة، مؤكدًا أن اختيار ناقد ل100فيلم لن يكون بدقة إذ لم يشاهد النقاد جميع الأعمال.

وأشار إلى أن معيار تخصيص استفتاء عن أفلام المرأة في الأساس خاطىء إذ أن جميع الأفلام بها إمرأة، كما أن اختيار النقاد للأفلام بالترتيب لم تكن عادلة، موضحًا أنه شاهد جميع الأفلام ولكن برغم ذلك تواجد فيلمين لم يشاهدهما وهذا سبب عدم وجود عدالة ودقة في الاختيار، وهذا يعتمد على عدم وجود مدة طويلة للاستفتاء.

طارق الشناوي يشيد بأفلام نادية الجندي

وكان قد أوضح طارق الشناوي اعتذاره عن المشاركة في استفتاء أفضل 100 فيلم لوجود خطأ في آلية الاختيار وأنه لابد أن يرى كل الأفلام لكي يصدر حكمًا حقيقيًا، وأكد أن افلام نادية الجندي كانت تستحق تواجدها في القائمة بأكثر من فيلم مثل الرغبة الضائعة.

سبب خروج افلام نادية الجندي من قائمة أفضل 100 فيلم لمهرجان أسوان

وكانت قد كشفت الناقدة ناهد صلاح عن عدم اختيار نادية الجندي، وقالت إن نادية تخاطب شريحة معينة هي المرأة القوية أو الشعبية، ربما هذا لا يناسب النخبة، وأعطت مثالا بفيلم "شباب امرأة" عندما طرح كان النقاد يقولون عنه أنه فيلم رجعي، والآن ينظر له النقاد بشكل مختلف، قد يكون النقاد يرون الآن أفلام نادية الجندي رجعية، مؤكدًة أنه يتم الاستفتاء بناءًا على نظرة النقاد ولا يوجد أمر شخصي في الاستفتاء.

مهرجان أسوان السينمائي

انطلقت فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل في مساء يوم الخميس الموافق 24 من هذا الشهر في تمام الساعة التاسعة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما، وافتتح الحفل المذيعة آية الغرياني التي قدمت حفل المومياوات الملكية.