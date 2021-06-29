أزمة تعطل الفار في مباراة الزمالك والمقاصة.. فيفا يغرم اتحاد الكرة

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري على خلفية تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمقاصة أمس بالدورى العام وإقامة المباراة بدونها.

ووفقا لبروتوكول تقنية الفيديو يتم معاينة التقنية والتأكد من تشغيلها قبل المباراة بوقت كاف منعا لأى مشكلات، وهو ما لم يحدث قبل مباراة الزمالك والمقاصة حيث حدث عطل في السماعات ناتج عن انقطاع الكهرباء ولم تنجح محاولات حل الازمة قبيل المباراة لتقام المباراة بدون تقنية الفيديو.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من: "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32