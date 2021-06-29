عاجل- قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم تدريبيا لإدارة الأزمات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تم خلال المشروع، فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة "المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث" بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة، بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.
وتخلل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية "عام – فنى" بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكرى لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.
كما تضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميدانى، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.
وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.
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