محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أرسل أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وللشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة، لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية فى كل المجالات.





وجاء نص البرقية التى بعثها محافظ الجيزة كالآتى:

يطيب لى يا سيادة الرئيس، أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأخلص التهانى القلبية، وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، لانتصار الإرادة الشعبية، التى أعادت مصر للمصريين فى الثلاثين من يونيو، التى قامت بحمايتها قواتنا المسلحة والشرطة تحت قيادتكم.

إن مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، خصوصًا المواطن البسيط، أعطت الأمل فى بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والاستقرار، من أجل شعب مصر العظيم، الذى يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء فى استشراق أرحب الآفاق فى التقدم والرقى والازدهار، تحت قيادة سيادتكم.

سيادة الرئيس، نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.

كما أرسل أحمد راشد محافظ الجيزة، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين.