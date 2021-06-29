/637896/عايز-أكسب-فلوس-كتير----اعترافات-عاطل-بالاتجار-في-مخدر-الفودو--في-المعصرة

قررت نيابة المعصرة بالقاهرة، صباح الثلاثاء 29 يونيو 2021، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت تحريات ضباط المباحث بشأن نشاط المتهم.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة

اعترافات المتهم

واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام رجال النيابة العامة، بممارسته نشاطا غير مشروع في الاتجار بمخدر الفودو، وأدلى بمصدر حصوله على المواد المخدرة، قائلاً« عايز أكسب فلوس كتير .. علشان كدا بتاجر فى المخدرات»

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية"، أثناء تواجده في منطقة سكنه مستقلاً سيارة ملكه، وبحوزته “كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول”.

وبمواجهته أمام اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها «الحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق و إعادة محاكمة أعضاء «خلية عنقودية مسلحة» و أولى جلسات محاكمة فنى محمول لانضمامه لجماعة إرهابية».

لحكم على المتهم بسب إبراهيم فايق تصدر محكمة جنح الاقتصادية، الحكم على المتهم بسب الإعلامى إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 29 يونيو الجارى.

وكان الإعلامي الرياضى إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.