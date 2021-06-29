/637895/بطولة-المفاجأت-السويد-وأوكرانيا-يتنافسان-لخطف-أخر-بطاقة-تأهل-إلى-الدور-ربع-النهائي

يلتقي منتخب السويد مع منافسه منتخب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وتقام المباراة على ملعب هامبدن باركفي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

منتخب السويد يسعى لحجز أخر بطاقة تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة اليورو

ويأمل منتخب السويد مواصلة مستوياته الجيدة، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققها خلال دور المجموعات من بطولة "يورو 2020"، 20، حيث يسعى منتخب الكورون تحقيق الفوز على نظيره منتخب أوكرانيا في المباراة التي تجمع المنتخبي في مساء اليوم، وحجز آخر مقعد في الدور ربع النهائي من البطولة، ويعرض موقع دوت الخليج مشوار تأهل المنتخبي إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

مشوار المنتخبين في دور المجموعات

صعد منتخب السويد إلى دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020"، بعدما تصدر المجموعة الخامسة، حيث امتلك منتخب الكورون 7 نقاط، وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب أوكرانيا، تحقيق الفوز على نظيره منتخب السويد، وخطف أخر مقعد في الدور ربع النهائي من بطولة "يورو 2020"، وذلك لرغبة منتخب أوكرانيا في تعويض النتائج المتواضعة التي حققها في دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط فقط..

الجدير بالذكر أن منتخب أوكرانيا استطع الفوز على منتخب السويد في أخر مباراة جمعتهم في بطولة اليورو، حيث التقى المنتخبين في بطولة " يورو 2012"، وانتهت بفوز منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل هدف.

مفاجآت الدور ثمن النهائي

شهد دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020"، العديد من المفاجأت، حيث تمكن منتخب التشيك من التغلب على نظيره منخب هولندا بهدفين دون رد، ليتأهل بذلك منتخب التشيك إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بالإضافة إلى هزيمة منتخب فرنسا، وخروجها من البطولة، وذلك بعد فوز منتخب سوسيرا، في مباراة مثيرة للغاية، حيث استطاع منتخب سويسرا من العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث تعادل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وأصبحت النتيجة 3/3، واستطاع خطف الفوز من منتخب فرنسا عن طريق ضربات الترجيح، بعدما أضاع كليان مبابي الضربة الأخيرة لمنتخبه.