"يا مصراوية".. أغنية لمحمد الحلو عن الشعب المصرى فى 30 يونيو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية للفنان محمد الحلو بعنوان " يا مصراوية"، وذلك فى ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث تتضمن الاغنية بعض المشاهد التى توثق عظمة المصريين وقواته المسلحة، وكيف مر الشعب المصرى من مرحلة الظلام إلى مراحل العمل والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة.

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