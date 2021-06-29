وزير الزراعة: الدولة استعادت هيبتها عقب ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية استعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو، إثر خروج الملايين الذين فوضوا قائدا عظيما، حيث طالبوا بتصحيح المسار وتحقيق التنمية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية.





وقال وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أيقن حرج المرحلة التى كانت تمر بها مصر، واستطاع بدعم الشعب أن ينهض بالبلاد وإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى كانت تواجه مختلف القطاعات.

وأضاف: "أنه وبعد ثمانية أعوام، ها هى مصر تواصل جنى ثمار رؤيتها الصائبة، عبر إصلاحات متعددة المحاور استهدفت تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة، أضحت مثار فخر لكل مصرى ومصرية".

وأكد القصير أنه يجب علينا الاعتزاز خلال الاحتفال هذه الأيام بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة المجيدة التى برهنت مجددا على أن الشعب المصرى عصى على المساعى اليائسة لطمس هويته الوطنية، أو النيل من ركائز حضارته الممتدة عبر التاريخ.

كانت وزارة الزراعة قد أكدت فى أحدث تقاريرها ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.5 مليون طن، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 9 يونيو 2021، فضلا عن فتح أكثر من 20 سوقا عالميا أمام المنتجات الزراعية المصرية وأهمها السوق اليابانى والأسترالى وأسواق أخرى فى دول إفريقيا وآسيا.