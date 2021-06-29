سفير مصر بسول يشارك فى مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر المصرية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور حازم فهمى سفير مصر لدى سول، عبر وسائل التواصل المرئي، فى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بوهان الكورية بشأن برنامج تدريب للكوادر المصرية الشابة للحصول على درجة ماجستير الهندسة فى مجال الذكاء الصناعى، وذلك فى إطار "مبادرة بناة مصر الرقمية"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت.





وقع، وفقا لبيان صحفى، مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسى، ووقع عن الجانب الكورى رئيس جامعة بوهان الكورية "مو هوان كيم"، حيث ألقى الوزير عمرو طلعت كلمة بتلك المناسبة تحدث فيها عن المبادرة الرئاسية "بناة مصر الرقمية"، أثنى فيها على الاتفاق مُعربًا عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الكورى فى جميع مجالات التكنولوجيا المتطورة وبصفة خاصة الذكاء الصناعى.

كما شارك السفير "هونج جين ووك" سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة بكلمة مسجلة.

وصرح السفير حازم فهمى فى هذا السياق، بأن جامعة بوهان الكورية مصنفة كرقم 81 من حيث أفضل جامعات العالم وفقا لتصنيف QS الدولى للجامعات لعام 2021، كما أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث أفضل الجامعات الصغيرة فى العالم (أقل من خمس آلاف طالب) وفقا لتصنيف Times Higher Education البريطانى لعام 2020، وبذلك تكون من أفضل الجامعات المشاركة فى المبادرة الرئاسية "مبادرة بناة مصر الرقمية" تصنفيًا حتى الآن.