/637892/إسكان-النواب-تناقش-إنشاء-اتحاد-المطورين-العقاريين-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها الثلاثاء المقبل الموافق 29\6\2021، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب،و تعقد لجنة الاسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حموده، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشباب والرياضة

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ،لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب غادة علي بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجزيرة.

النائب إيهاب عبدالعظيم بشأن الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب.

النائب عصام دياب بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الفردان التابعة لمحافظة الاسماعيلية.

لجنة حقوق الانسان

تعقد لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتان: نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

كما تستكمل اللجنة مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.